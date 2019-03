cuntegn

Svizra - Bucher cun 28% dapli gudogn

Il concern d'industria Bucher ha pudì augmentar fermamain il gudogn sco er la svieuta. Il constructur da maschinas agriculas, implants e vehichels ha communitgà d'avair fatg il 2018 in gudogn net da 215 milliuns francs, in plus da 28%. Perquai duai la dividenda vegnir auzada sin 8 francs per aczia.