Chattar muniziun u minas betg explodidas è ina lavur ordvart privlusa. (maletg d’archiv or dal Libanon)

En tut possedeva la Svizra 202’000 bumbas cun granatas, cumpradas tranter il 1988 ed il 1999 per 626 milliuns francs, sco armasuisse scriva. Il problem da las bumbas cun granatas, è lur gronda cumpart da projectils nunexplodids. Quels pericliteschan la populaziun e la reconstrucziun anc ditg suenter ch'in conflict è terminà.

Convenziun dad Oslo

Il 2012 è la Svizra daventada commembra da la convenziun dad Oslo, quella scumonda muniziun a fragmentaziun. Uss ha la Svizra mo anc in pitschen quantum, per garantir la scolaziun dals spezialists da l’armada per deminar.

RR novitads 18:00