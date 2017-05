Bun start per il concern OC Oerlikon

Il concern d’industria OC Oerlikon è partì cun success en l’onn da fatschenta 2017. Sco il concern scriva mussian tut ils indicaturs ensi.

Cumpareglià cun l’emprim quartal da l’onn 2016 è la svieuta dal concern creschida per 2,7% ed munta uss a 608 milliuns francs. Era tar las empustaziuns sajan s’augmentadas fitg per passa in tschintgavel. Uschia ch’il resultat da gestiun (EBIT) è creschi per 21,9% sin 39 milliuns francs.

Prognosas curregì ensi

Perquai che tut ils segments e las fatschentas dal emprim quartal èn s’augmentadas uschè marcant ha l’interpresa era curregì las prognosas per l’entir onn, vegn il schef da concern Roland Fischer citads en ina communicaziun.

