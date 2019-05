La notg passada èn las temperaturas sa sbassadas talmain ch'igl ha dà schelira en blers lieus da la Svizra. Schizunt en parts dal Tessin dal Sid hai dà schelira dal terren ed a Berna èn vegnidas mesiradas temperaturas da minus 7,6 grads. Dal Lai da Genevra enfin tar il Lai da Constanza èn las temperaturas crudadas sut il punct da schelira – surtut là, nua ch'il tschiel è ditg stà cler.

Be dal tut en l'ost da la Svizra, uschia er en Grischun èn las temperaturas stadas in zic pli miaivlas. Quai sur tut grazia als nivels che han cuvert il tschiel. A Cuira èn las temperaturas sa sbassadas be fin sin plus 2,5 grads.

Sco SRF Meteo annunzia poi er la notg che vegn anc ina giada dar temperaturas fitg fraidas.

