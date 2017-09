Buna stad per pendicularas svizras

Dal matg fin la fin da l'avust han las interpresas nudà in augment da giasts da 14% cumpareglià cun la stad 2016.

Entras dapli da giasts er la svieuta da transport s’augmentada. Quella noda en cumparegliaziun cun la stad passada 12.8% dapli. Quai resorta dal monitoring da stagiun da las Pendicularas Svizras.

Marcantamain sur il nivel da l'onn passà èn las pendicularas en la Part sura bernaisa cun 22% dapli giasts, il Tessin(+18.7% giasts) e la Svizra centrala (+15.8% giasts). Il Grischun ha nudà in augment da giasts da 10%. La svieuta da transport è s’augmentada en il chantun per 12.8% cumpareglià cun la stad 2016.

Bun’entschatta da la stagiun

Grazia a la buna e chauda aura da primavaira saja cunzunt l’entschatta da la stagiun stada gartegiada. La fin zercladur mussavan las cifras da giasts in plus da 33.9%, la svieuta in plus da 23.6%.

RR novitads 12:00