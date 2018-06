Sco bun vegnia surtut valità la curtaschia e la cumpetenza dal persunal tar il traffic da bus e l'urden en ils trens. Betg suffizient saja per part la qualitad tar la schubradad e l'infurmaziun dals clients. L'Uffizi federal per il traffic crititgescha surtut ch'i manca savens las annunzias da las proximas fermadas tar il traffic da bus e la schubradad da las fanestras.

Avant dus onns ha l'uffizi lantschà in sistem da mesirar la qualitad dal traffic public regiunal. Uss datti per l'emprima giada resultats per in entir onns. Il rapport mussa ch'i dat cunzunt grondas differenzas tranter las diversas regiuns 41% da las interpresas n'adempleschan betg las pretensiuns minimalas tar las fermadas da tren u bus.

