Er per il 2019 quinta la Svizra cun in surpli da passa ina milliarda francs. Quai resulta dal preventiv approximativ ch'è vegnì publitgà la gievgia.

La Confederaziun quinta l'auter onn cun in gudogn da 1,26 milliardas francs. Tenor il preventiv 2019 contribueschan a quai dapli entradas da la taglia anticipada e pli paucas expensas. En total quinta la Confederaziun cun expensas totalas da 72,3 milliardas francs.

Per quest onn quinta Berna cun in surpli d'entradas da 2,3 milliardas francs, ed era l'onn passà hai dà in plus da stgars 3 milliardas francs. Per il 2020 quinta la Confederaziun dentant cun in deficit,pervi da la fatschenta da refurmar la taglia e pervi da la finanziaziun da l'AVS.

