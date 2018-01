«Burglind» cuntanscha la Svizra cun tutta vehemenza

Il stemprà «Burglind» ha buffà sin il Pilatus cun 195 kilometers l'ura. Quai è in nov record dapi l'entschatta da las mesiraziuns il 1981, rapporta SRF Meteo.

Il pli impurtant en curt

Il stemprà Burglind ha cun ina sveltezza da 195 kilometers l'ura mess si in nov record.

En il chantun Berna èn 14'000 chasadas senza electricitad.

Ils ferms vent impedeschan schebain viafiers sco era bartgas e pendicularas. Er ils eroports da Turitg e Basilea èn pertutgads.

Fin uss datti trais blessads en Svizra.

En la Frantscha, grondas parts da la Gronda Britannia e l'Irlanda buffan medemamain ferms vents.

En Svizra han ins mesirà vents cun ina sveltezza da record. Uschia han ils bufs sin il Pilatus cuntaschì enfin 195 kilometers l'ura e quels sin il Säntis enfin 146 kilometers l'ura. Er an la Bassa han ins registrà ferms vents.

#Burglind sorgt nun auch im Flachland lokal für #Orkanböen: Thun 126 km/h!

In erhöhten Lagen verbreitet Böen über 150 km/h. ^ls pic.twitter.com/CfdNenKb5V — SRF Meteo (@srfmeteo) 3. Januar 2018

Fin uss han las autoritads dumbrà trais blessads. En il chantun Lucerna è ina persuna vegnida blessada en fatscha. Quai pervi che la fanestra davant da ses auto è rutta, durant che la persuna seseva en quel. En il chantun Neuschatel èn duas persunas pli passadas cupitgadas en consequenza d'in ferm suffel.

Nagin current electric

En pliras parts da la Svizra è il current electric interrut. Sulettamain en il Giura Bernais sajan 14'000 chasadas senza current electric. Quai han communitgà las ovras electricas BKW.

Impediments dal traffic public

Pervi dals ferms vents e pervi da plantas ch'èn crudadas enturn èn plirs trens da las Viafiers federalas svizras crudads ora e pliras lingias èn interruttas. Uschia per exempel en l'Appenzell u a Turitg. Differentas pendicularas han sistì lur manasch ed sin il Lai da Thun na curseschan naginas bartgas la mesemna. Medemamain èsi da quintar cun impediments sin las plazzas aviaticas svizras: L'eroport a Basilea è per il mument serrà ed a Turitg ston tscherts sgols vegnir sviads ed intgins scrodan.

Er exteriur pertutgà

Il stemprà «Burglind» impedescha er tschertas lingias da la viafier en la Germania. Pervia dal vent èn bleras plantas crudadas. Datiers da la citad Dortmund è in tren siglì in ina planta crudada e la locomotiva dal tren è sinaquai sviada. Era las Viafiers en l'Ollanda èn per part impedidas pervia dals vents cun ina sveltezza dad enfin 130 kilometers l'ura e sin l'eroport Schiphol ad Amsterdam han pli che 200 sgols stuì vegnir stritgads.

In'ulteriur stemprà buffa en l'Europa

En la Frantscha ed en grondas parts da la Gronda Britannia e l'Irlanda buffa il stemprà «Eleanor». Tenor indicaziuns dal BBC è in om vegnì blessà perquai ch'ina planta è crudada sin ses auto en Valisa.

En Frantscha ha «Eleanor» interrut las lingias d'electricitad en 200'000 chasadas. En l'Irlanda dal Nord avevan passa 12'000 chasadas nagina electricitad ed en l'Irlanda han ils vents dad enfin 155 kilometers l'ura perfin interrut l'electricitad en 27'000 chasadas. En la citad Galway ha il stemprà chaschuna inundaziuns.

RR novitads 11:00++