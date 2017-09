Bursa grossa per il nov telefonin

Il nov iPhone X dad Apple custa 1’200.- francs. Quai è il pli char telefonin che Apple ha ina giada vendì.

Dapi che Apple ha preschentà mardi saira il nov iPhone X, na dattan betg mo las novaziuns tecnicas da discurrer, mabain er il pretsch da 1'200 francs.

In motiv per il pretsch aut è segiramain la tecnica. Ils novs visurs custan radund 130 dollars ed èn cun quai trais giadas pli chars che tar ils telefonins vegls. Quai è dentant ina pitschna part. Tenor Jürg Tschirren da «SRF Digital» è la marscha da gudogn per Apple numnadamain tar varga in terz.

Che na mintgin po prestar in smartphone per 1’200 francs san era ils strategs en l’America. Perquai ha Apple preschentà dus ulteriurs models: L'iPhone 8 e l'iPhone 8+. Quests n'han betg uschè blera tecnica nova, èn persuenter era pli bunmartgads. L'iPhone 8 custa 839 francs e l'iPhone 8+ custa 959 francs. Quels pon ins cumprar a partir dals 22 da settember. L'iPhone 10 è ils 3 da november en las stizuns svizras.

RR actualitad 17:00