En 15 regiuns da muntogna ha Bus alpin pudì transportar la stad passada per l'emprima giada uschè blers passagiers sco anc mai.

Bus alpin: Passa 50% dapli passagiers che avant in onn

En l'entira Svizra ha Bus alpin transportà la stad passada per l’emprima giada passa 100'000 passagiers. Cumpareglià cun l’onn avant è quai in plus da 39'000 passagiers ubain passa 50%. Quai scriva Bus alpin, l’uniun che fa accessibel destinaziuns d’excursiun en regiuns muntagnardas.

20'000 dals 39'000 passagiers supplementars ch'èn vegnids transportads la stad 2018, han fatg excursiuns en las regiuns Engstlenalp e Lenk-Simmental. Quai èn duas regiuns che tutgan dapi la stad passada da nov tar la purschida da Bus alpin.

Augment er sin lingias en Grischun

Er sin tut las lingias dal Bus alpin en il Grischun hai gì quest onn tants giasts sco anc mai. Uschia èn passa 4'000 persunas vegnidas manadas cun bus sin l'Alp Flix, passa 3'000 en la regiun Bravuogn/Pass da l'Alvra ed en la regiun Greina/Blenio bunamain 10'000 persunas.

Cun la midada d’urari da la fin d’emna passada porscha Bus alpin duas novas lingias durant l’enviern en il Giura.

