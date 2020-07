Per la vendita directa sur butias da bains purils, fieras emnilas u abos dettia in potenzial supplementar, ha communitgà l'Uniun purila svizra ad ina conferenza da medias a Subingen SO. L'uniun purila veglia sustegniar ils manaschis intenziunadamain en la vendita directa, per exempel cun ina plattafurma d'internet gratuita, ha ditg il directur Martin Rufer. Plinavant lavuria l'uniun ensemen cun il servetsch da pajament Twint, promovia la vendita a restaurants locals e porschia als manaschis material da pachetadi.

La situaziun extraordinaria en la crisa da corona haja rinforzà il trend dapi lung temp a la distribuziun directa, uschia Rufer. El sa basa sin ina retschertga represchentativa da la Scola auta spezialisada da Lucerna da l'avrigl passà. Tenor quella vul la populaziun er suenter la crisa guardar pli fitg sin la derivanza regiunala dals products e cumprar en en butias dals bains purils.

