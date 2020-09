Datti dapli daners per la promoziun dals Rumantschs en la Bassa? Ha il cusseglier federal, Alain Berset, chattà tar la revisiun da l’AVS l’ov da Columbus? È rutta ora en Chasa federala la pleximania?

Il Parlament federal tracta durant la sessiun d’atun era il messadi da cultura per ils proxims quatter onns. La cumissiun dal Cussegl naziunal propona d’augmentar la contribuziun per il rumantsch per 1,2 milliuns francs.

Pleximania en Chasa federala

Suenter che duas sessiuns han pervia dal coronavirus gì lieu en las hallas da la BernExpo turnan las parlamentarias ed ils parlamentaris ussa puspè en Chasa federala. Ma normalitad guarda ora auter. Paraids da plexi dapertut, mascrinas e dischinfectant nua ch’ins guarda. E per il coronavirus vai era en bleras fatschentas che vegnan tractadas las proximas trais emnas. Uschia era per il sustegn per il sport da profi. Ils clubs da ballape n’èn dentant betg cuntents cun las cundiziuns dal Cussegl federal. Pon els persvader il Parlament federal da vegnir encunter ad els?

Nova prova da sanar l’AVS

Sin il program da la sessiun d’atun stat tranter auter la revisiun da l’AVS. Suenter il naufragi da la AV2020 avant trais onns emprova il cusseglier federal, Alain Berset, anc ina giada da segirar la finanziaziun da l’ovra sociala. Era questa giada duai la vegliadetgna da pensiun da las dunnas vegnir augmentada da 64 sin 65 onns. Sche las schanzas per quest project èn meglras?