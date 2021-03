En la nova episoda discutan Adrian Camartin e Fabia Caduff daco ch'il Cussegl naziunal fa per il mument plitost politica per la galaria e daco ch'il Cussegl dals chantuns metta per il pli tras ses chau. I dat dentant era muments dad armonia. Tar in tema eran las duas chombras en l’emprima sessiun da quest onn numnadamain perina: tar il luf.