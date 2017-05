Calculaziuns faussas per serrar e dischmetter ovras atomaras

La fundaziun svizra da l'energia SES dubitescha las calculaziuns actualas per extrar da l'energia atomara. Ellas sajan memia optimisticas.

Il martgadar davart ils custs per serrar e dischmetter definitivamain las ovras atomaras en svizra va en la proxima runda. La fundaziun svizra da l'energia SES pretenda pli autas contribuziuns. Las calculaziuns actualas dals custs sajan memia optimisticas, di la SES.

Studi da la cumissiun dal fond per la serrada dad ovras atomaras

Tenor in studi actual, publitgà il december passà, custi radund 3,6 milliardas francs per serrar las 5 ovras atomaras ed il deposit temporar a Würenlingen. 10,5 milliardas francs custi da dischmetter ellas. La fundaziun svizra da l'energia dubitescha questas calculaziuns e tema ch'il pajataglia haja la finala da surpigliar auts custs. Il capital dal fond per la serrada dad ovras atomaras era la fin dal 2015 tar stgars duas milliardas francs. Uss sto vegnir calculadas las contribuziuns al fond per la perioda dal 2017-2021. Questas contribuziuns ston ils gestiunaris d'ovras electricas pajar.

