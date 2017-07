Calida focussescha sin commerzi online

Il concern da vestgadira «Calida» ha pudì augmentar il gudogn l’emprima mesadad da quest onn marcantamain. Ins haja lavurà pli effizient e profità da unics effects da taglia. La svieuta è però sa reducida.

Il producent svizzer da vestgadira e biancaria Calida ha augmentà il gudogn da manaschi l’emprim semester per 18,3% sin 5,8 milliuns francs. Il gudogn net è schizunt creschì per 70,8% sin 5,9 milliuns francs. Sco quai che Calida ha communitgà, sajan las raschuns per quai tranter auter effects positivs d’impostas e stimaziuns da posiziuns da valutas estras.

La svieuta netta saja sa diminuida tranter schaner e zercladur, numnadamain per 1,9% sin bunamain 177 milliuns francs. Sa cumprovà saja il focus sin il commerzi online, scriva Calida. La part da las venditas online saja l’emprim semester s’augmentà da 3,6% sin 7,1%. Ultra da quai ha la gruppa Calida l’entschatta mars surpiglià l’interpresa tudestga Reich Online Services per rinforzar quai sectur da fatschenta.

