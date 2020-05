Sco reacziun sin la crisa da corona lantschan las branschas da turissem svizras in nov label. Il label «clean & safe» è pensà per fatschentas che s’engaschan conscientamain per resguardar il concept da protecziun cunter il coronavirus.

La finamira è da rinforzar la fiduzia dals giasts indigens ed esters en la Svizra sco destinaziun segira e schubra. Quai scriva Svizra Turissem en ina communicaziun. La Svizra haja gist en temps da pandemia bunas cartas sco pajais segir e schuber.

A disposiziun stattan labels per sis branschas specificas: per l’hotellaria, la gastronomia, la navigaziun, las pendicularas, il traffic public e per sedutas. Tut las fatschentas che vulan duvrar il label adattà per ellas ston sa registrar online tar lur associaziun da branscha. Lur suttascripziun è ina conferma ch'ellas resguardan ils concepts da protecziun.