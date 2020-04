Legenda: Ils Swiss skills 2020 vegnan spustads sin l'onn 2022. Keystone

Sco quai che l'organisaziun communitgescha sajan ins vidlonder d'elavurar in auter format per che las federaziuns professiunalas possian tuttina far in campiunadi per uschia porscher a lur talents giuvens ina plattafurma. Uschia possia lura er dar ina selecziun per la squadra svizra als World Skills 2021 a Shanghai.

Planisada era l'occurrenza per 135 differents mastergns e cun radund 120'000 visitadras e visitaders. Ils Swiss skills han gia gì lieu duas giadas a Berna, l'onn 2014 e 2018.

Ord l'archiv: