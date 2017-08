Candidats da la PLD sin turnea

Ils trais candidats da la PLD per la successiun da cusseglier federal Didier Burkhalter fan tura atras la Svizra. Glindesdi saira èn els sa preschentads a Zug.

La cursa è lantschada. Ignazio Cassis dal Tessin, Pierre Maudet da Genevra ed Isabelle Moret dal chantun Vad vulan far il sigl en la regenza Svizra. Mo tuts trais èn pauc enconuschents en la Svizra tudestga. Per midar quai ha la partida liberaldemocratica envidà ad in inscunter a Zug. Noss correspundent Adrian Camartin è era stà da la partida.

RTR: Quant grond era l’interess a l’inscunter a Zug?

Adrian Camartin: L’interess era en tutta cas pli gronds che quai che la partida liberaldemocratica da Zug ha spetgà. La sala era fullanada, i han perfin stuì ir per sutgas supplementaras. La fin finala han da quai da 100 persunas, per gronda part commembers da la partida liberaldemocratica, vesì e surtut udì ils dus candidats e la candidata.

Quels trais candidats èn ussa en sasez concurrents. Co era l'atmosfera tranter ils candidats?

Annunzià aveva la moderatura la saira sco inscunter tranter amis. Ella ha era accentuà ch’i na giaja betg per la confruntaziun tranter ils trais candidats. E lez han era mo ditg dal bun da lur collegas da partida. Mo la finala ha mintgin dad els era empruvà da sa differenziar dals auters, da declerar pertge ch’el u ella fiss tuttina il meglier cusseglier federal.

Co è quai sa mussà?

Ignazio Cassis ha accentuà ch’el na saja betg simplamain il candidat tessinais, mabain il represchentant da tut la populaziun da lieunga taliana en Svizra. Ed era sch’el n’ha betg ditg quai explicitamain ha el laschà sentir che la Svizra franzosa na haja questa giada betg il dretg sin in ulteriur sez en la regenza.

Isabelle Moret ha ditg ch’ins na duai tar sia candidatura betg mo vesair ella sco dunna che defendia la represchentanza feminina en la regenza, mabain ch’ins duai era resguardar sias cumpetenzas ed abilitads. Abilitads che sajan impurtantas per ina cussegliera federala.

Pierre Maudet, il cusseglier guvernativ da Genevra, ha accentuà ch’il Cussegl federal dovri ina persuna cun experientschas en l’executiva, ina persuna che na laschia betg manar d’ideologias, mabain saja pronta da far politica pragmatica en l’interess da la Svizra. Ina persuna sco el.

Trais candidats - trais profils. Ha quai uschiglio anc dà differenzas tranter els, per exempel en il stil?

Bain, qua hai schon dà differenzas.

Pierre Maudet, il candidat da Genevra, in um pulit grond, scharmant. Tar el sentiv’ins si‘experientscha sco cusseglier guvernativ. Sia cumparsa, ruassaivel, segirs da quai ch’el raquintava. Jau avevel era l’impressiun ch’el prendi quai inscunter a Zug pulit luc.

Auter la candidata dal chantun Vad, Isabelle Moret. Ella pareva schon in zic gnervusa. Ella n’udiv’ins betg uschè bain en sala. Cunquai era ella era pli pauc preschenta. Tar inqual dumonda avev’jau era l’impressiun ch’ella sa perdeva en ils detagls e na vegniva betg propi sin il punct. Quai po dentant era avair da far cun il fatg ch’ella na discurra betg uschè bain tudestg sco tschels dus candidats.

E lura il Tessinais Ignazio Cassis. Tar el m’a dà en egl ch’el empruvava adina puspè da discurrer direct cun il publicum. El duvrava era il pli bler plaz per discurrer, duvrava ils mauns per declerar. El ha uschia pudì bajegiar si ina colliaziun tar il publicum e pudì transportar ses messadi il meglier.

Tgenin dals trais candidats ha lura persvas il meglier ier saira?

Per mai cleramain Ignazio Cassis. El ha persvadì cun ses pleds, era cumpetents e clars, era cun in zic umor tranteren. Ed el ha era persvadì cun sia cumparsa.

El es dimena era il cler favurit per la successiun da Burkhalter?

Per mai schon. Mo ins na dastga betg emblidar. Betg il pievel ni ils schurnalists elegian il successur ni la successura da Cusseglier federal Didier Burkhalter, mabain il Parlament federal. E là giogan anc auters facturs ina rolla. Facturs che n’han betg adina da far cun la cumpetenza e las qualificaziuns d’in candidat.

