La regulaziun dad oz saja numnadamain antiquada. Per pudair consumar cannabis ord motivs medicinals sto vegnir dumandà l'Uffizi federal da sanadad publica BAG per in permiss spezial. En il midament da la lescha duai era vegnir reglà tgi che po plantar il cannabis e far commerzi cun quel. Per plantar cannabis medicinal èsi previs ch’ins dovra in permiss da swissmedic. Ina proposta nua che pazientas e pazients pudessan sez plantar il cannabis è vegnida sbittada.

Anc betg cler è tgi che surpigliass ils custs. Tenor il minister da sanadad, Alain Berset, sajan ins vid examinar quant effizientas che las terapias da cannabis èn. Tut tenor pudess lura la cassa da malsauns surpigliar ils custs.

Sco proxim sto però anc il Cussegl dals chantuns debattar en chaussa.