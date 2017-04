Caos da naiv e numerus accidents a Son Gagl

Sin las vias da la Svizra orientala chaschuna la blera naiv caos. La polizia chantunala da Con Gagl ha annunzià plirs tozzels accidents ed impediments. Plantas curdadas han bloccà diversas vias. Persunas blessadas n'haja dentant betg dà, uschia communitgescha la polizia.

Cun il traffic da lavur hai lura dà numerus accidents cun donns materials. Precara saja la situaziun en spezial en il nord dal chantun Son Gagl. Sin l'autostrada A1 da Son Gagl a Wil haja fracassà pliras giadas.

L'autostrada saja cuverta cun flutsch. Set equipas da vischnanca sajan stadas en acziun per allontanar las plantas derschidas e per sviar il traffic. La polizia chantunala ha stuì rinforzar la centrala d'alarm cun dapli persunal. En la citad Son Gagl sajan plirs curs da bus crudads or. La polizia ha cusseglià dad ir plaun e da planisar avunda temp. Autos cun pneus da stad duessan restar en garascha.

SRF Meteo ha mesirà en il chantun Son Gagl 26 cm naiv nova. Tant sco anc mai la fin d'avrigl.

