Caos meteorologic - Far previsiuns da l'aura è il mument pretensius

Dapi dis sa mida l'aura spertamain. I po esser fraid e suenter intginas uras traglischa il sulegl ed anc in pèr minutas pli tard plovi giu da tschiel. Per ils meteorologs èsi pretensius da tener per il mument la survista da l'aura.