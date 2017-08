Caos pervi da binaris sturschids tranter la Svizra e la Germania

Fin duas emnas pudess il traffic da viafier esser disturbà tranter la Svizra e la Germania. Quai communitgescha la Deutsche Bahn.

Il traffic da trens da Basilea en direcziun da Karlsruhe è restrenschì dapi sonda.

La raschun è in disturbi tecnic tranter Baden-Baden e Rastatt.

Tenor la Deutsche Bahn pudess il traffic esser impedì fin duas emnas.

Dumengia saira duai dar in urari provisoric. Er colliaziuns da la Svizra sajan pertutgadas.

La raschun per il disturbi sajan binaris a Rastatt che sajan sa sbassads. La raschun sajan probabel lavurs da construcziuns vi dad in tunnel sut ils binaris. La viafier tschertgia cun tutta forza la raschun per il disturbi. Quai ha communitgà in pledader da la Deutsche Bahn.

Tranter Rastatt e Baden-Baden curseschan bus da remplazzament. Tenor la SBB èn las capacitads da quest servetsch dentant limitadas. Pertutgadas dal disturbi sajan pliras colliaziuns tranter la Svizra – cunzunt davent da Turitg, Basilea ed Interlaken – e citads tudestgas, sco er en direcziun dad Amsterdam.

La SBB offrescha a clients che na veglian betg far lur viadis cudischads sut questas circumstanzas da restituir ils custs per il bigliet. Quai ha ella communitgà via Twitter.

Pertutgà dal disturbi è er il traffic da rauba. L'axa principala tranter il nord ed il sid saja interrutta, scriva la SBB vinavant.

Sperrung Rastatt–Baden-Baden dauert länger an. Weiter große Verzögerungen. Wenn möglich alternative Strecken nutzen. https://t.co/VTa2S8smZa — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 13. August 2017

