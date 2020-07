Corona haja bittà la Svizra en ina recessiun profunda. Per limitar relaschadas stoppia il Cussegl federal ussa agir, pretenda l'Uniun sindicala svizra.

Per mantegnair la capacitad da cumpra da la populaziun ed uschia evitar ina greva recessiun en Svizra stoppian las premias da las cassas da malsauns vegnir sbassadas.

Rembursar premias cun prest 500.- per persuna

Las cassas da malsauns hajan reservas en l‘autezza da passa nov milliardas francs. Quai saja bler dapli che quai che saja necessari e prudent – era ussa durant la crisa da corona, di Pierre-Yves Maillard, il president da l‘Uniun sindicala svizra.

Il Cussegl federal duai perquai obligar las cassas da schliar quellas reservas. Maillard quinta cun in rembursament da prest 500 francs per persuna.

Pajar 100% per lavur curta, betg be 80%

Sper quai pretendan ils sindicats era che l'indemnisaziun per la lavur curta vegnia augmentada dad ussa 80 sin 100 pertschient, quai per las pajas bassas. Gist ils emploiads per exempel en ils secturs da la gastronomia u da la vendita sajan finanzialmain en las stretgas, entant che persunas dal cader possian magunar pli lev la reducziun da paja temporara.

En quest connex crititgescha il sindicat Unia era las interpresas che pajan vinavant dividendas, malgrà ch'ellas hajan fatg diever dal sustegn per la lavur curta. I dovria qua in scumond da relaschadas.