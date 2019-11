Il medem mument s'augmentia la grevezza finanziala per exempel per las premias da las cassas da malsauns. Per cumbatter quest svilup ha l’Uniun sindicala USS preschentà in pachet da mesiras che duai distgargiar la populaziun. Tranter auter pretenda l'uniun auzaments da paja substanzials, la medema paja per dunnas ed umens, dapli contracts da lavur collectivs cun pajas minimalas u ina limitaziun da las premias da cassas da malsauns sin maximalmain 10% da las entradas.

RR novitads 14:00