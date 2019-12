La Confederaziun duai prender mesiras cunter paupradad d'uffants. Quai pretenda l'ovra d'agid Caritas. Fin ussa haja ella numnadamain

manchentà da far insatge activ cunter la paupradad d'uffants. I na saja betg acceptabel, ch'ella surlaschia l'entira responsabladad be als chantuns.

En mintga classa in uffant

Actualmain vivan en Svizra 1,7 milliuns uffants. Tenor la Caritas èn radund 100'000 dad els pertutgads da paupradad. En media sesia uschia en mintga classa in da quels uffants. Periclità da paupradad sajan schizunt pli che trais uffants per classa. 70% da tut ils uffants pertutgads da paupradad creschian si en uschenumnadas famiglias da working poors, scriva la Caritas.

Confederaziun duai crear lescha da basa

Segirar l'existenza da famiglias duaja tutgar tar las incumbensas da la Confederaziun. Concret pretenda la Caritas che la Confederaziun creeschia ina lescha da basa. Quella duess definir, co ed en tge furma che la Confederaziun agescha e co ch'ella sustegna ils chantuns – per exempel finanzialmain.

En Svizra porschan per il mument be ils quatter chantuns Vad, Genevra, Tessin e Soloturn sustegn supplementar per famiglias. Quella mesira haja sbassà fermamain la quota da paupradad, concludan ils quatter chantuns.

Co e sche la Confederaziun sa fatschenta cun quest problem, n'è anc betg cler.

