Status S per Ucranais ha funcziunà bain, na tanscha dentant betg

La Caritas Svizra tira ina bilantscha intermediara positiva per il status da protecziun S. Quel aveva la Svizra surpiglià da l'UE per fugitivs e fugitivas da la guerra en l'Ucraina. Quest status saja stà cunresponsabel per pudair prender si a moda speditiva 75'000 persunas da l'Ucraina.

Fatgs d'asil han tenor Caritas mendas substanzialas

Che quellas persunas da l'Ucraina na survegnan betg ina taxa d'agid sozial regulara, ubain ina per fugitivas e fugitivs, stoppia sa midar. Quels daners na tanschian betg per surviver.

E la Caritas pretenda tranter auter che persunas cun il status da protecziun S survegnian suenter dus onns ina permissiun da dimora regulara. Mo uschia possian ils fugitivs e las fugitivas s'integrar.