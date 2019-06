La cumissiun da concurrenza WEKO chastia intginas bancas grondas cun 90 milliuns francs, quai pervi d'in cartel da devisas. Quintar cun in chastì ston la Banca britannica Barclay, la Royal Bank of Scotland, la Citigroup e JPMorgan dals Stadis Unids e la MUFG Bank dal Giapun.

Convegnientschas via chat

Las bancas sajan stadas involvidas en cartels da devisas cun ils nums «Three way banana split» ed «Essex express», communitgescha la WEKO. Las cunvegnientschas cun valutas sco dollars, euros e glivras hajan per part gì lieu via chat.

UBS na vegn betg chastiada

Tenor la WEKO, mitschia l’UBS senza chasti. Ella ha, sco emprima banca, denunzià il cartel. Era autras bancas han fatg in’autodenunzia e profiteschan cun quai dad ina reducziun da las sancziuns. Cunter la Credit Suisse percunter cuntinueschian las investigaziuns.

Las cunvegnientschas han gì lieu tranter ils 2007 ed il 2013.

