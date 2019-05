Umens han retratg l'onn 2017 prest dubel uschè bler da la cassa da pensiun che dunnas. Quai mussan cifras da l'uffizi federal per statistica. Il provediment professiunal muntava per umens en media 2'301 francs, per dunnas 1'221 francs. Raschun per questa gronda differenza èn ils uffants. Mammas reduceschan bler pli savens lur pensum da lavur che babs. Il 2018 han trais quarts da las mammas lavurà, per cumparegliar: 95% dals babs han lavurà. Quatter da tschintg mammas lavuran parzial, per cumparegliar: 12% das babs lavuran parzial.

Legenda: Perquai che dunnas lavuran savens betg durant il temp ch'ils uffants èn pitschens, han senioras savens betg bunas chartas enta maun quai che pertutga las rentas da la cassa da pensiun (maletg da simbol). Keystone

Pajaments dal chapital da vegliadetgna

Var 43'000 persunas han il 2017 per la prima giada retratg ina renta da vegliadetgna dal provediment professiunal, var 51'000 persunas han laschà pajar ora il chapital da vegliadetgna da la segunda pitga. Ils pajaments da chapital eran tar 136'000 francs per umens e var 56'600 francs tar dunnas.

Damain differenza tranter emprima e terza pitga

Tar las retratgas da l'emprima e la terza pitga èn las differenzas tranter umens e dunnas pli pitschnas. Ils umens han retratg 1'936 francs, dunnas 1'754 francs. Da las 88'000 persunas che han laschà pajar ora il 2017 in chapital da vegliadetgna han umens obtegnì var 49'000 francs, dunnas in zichel dapli che 41'000 francs.

