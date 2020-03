Il barat d'infurmaziuns tranter ils chantuns, las vischnancas e las cassas da malsauns duai vegnir simplifitgà en il futur. Suenter il Cussegl naziunal ha er il Cussegl dals chantuns approvà duas moziuns correspundentas. Uss sto il Cussegl federal stgaffir la basa legala per il barat da datas electronic.

La moziun da l'anteriur cusseglier naziunal grischun Heinz Brand (PPS) pretenda in barat da datas modern tranter las vischnancas e las cassas da malsauns. Ozendi sto la controlla d'abitants, per incumbensa dals chantuns, controllar tgi ch'è obligà da s'assicurar. Mintg'onn datti radund 800'000 controllas. Quellas controllas vegnan fatgas per posta. Tenor Brand è questa procedura dentant suttaposta a sbagls e dovra bler temp.

La moziun dal cusseglier naziunal Lorenz Hess (PBD/BE) vul reducir la birocrazia tar il barat d'infurmaziuns tranter ils chantuns e las cassas. La protecziun dals assicurads duai dentant vegnir garantida.