Tar las cassas da malsauns èn ils custs d'administraziun per persuna s'augmentads. Cun dapli segirads avessan quels custs atgnamain stuì sa sbassar. Quai rapporta la «SonntagsZeitung».

Cun 124 francs per persuna ha la CSS gì l'onn passà ils pli bass custs d'administaziun.

En media sajan ils custs d'administraziun per client s'augmentads l'onn passà per 8 francs sin 171 francs. En vista al pli aut dumber d'assicurads avessan ils custs d'administraziun dentant stuì sa sbassar. Quai scriva la «SonntagsZeitung».

Uschia sajan er ils custs d'administraziun tar las grondas cassas da malsauns creschids – tranter quellas la Helsana, Sanitas, Swica e KPT. Cun 258 francs per client haja la Helsana la pli chara birocrazia. Il pli effizient lavura il numer in da la branscha, la CSS, cun custs d'administraziun da 124 francs per persuna segirada.

Sco il survegliader dals pretschs «Stefan Meierhans» ha declerà envers la gasetta da la dumengia, pretendian talas differenzas da custs ina decleraziun. Ed er per l'expert da cassas da malsauns, Felix Schneuwly, èsi curius ch'ils custs d'administraziun creschan surtut tar las cassas grondas. Gist quellas stuessan avair in grond avantatg da custs. Probablamain na dovrian quellas cassas anc betg tut las pussaivladads da la digitalisaziun, vegn Schneuwly cità en l'artitgel.

RR novitads 12:00