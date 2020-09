L'onn proxim s'augmentan las premias en media per 0,5%. Tut tenor chantun pon las premias en media er s'augmentar per 2,1% (TI) u sa sbassar per 1,6% (AI). Las consequenzas entras la crisa da corona n'èn anc betg cleras. Cumpareglià cun la media dals ultims onns saja l'augment pli bass, scriva l'Uffizi federal da sanadad BAG. L'augment per quest onn era dal reminent be 0,2%.

Dapi il 2010 è la premia en media creschida mintg'onn per 3,2%, dapi che l'assicuranza da malsauns è obligatorica (1996) èn las premias s'augmentadas mintg'onn schizunt per 3,7%.

Premias sbassantas u stabilas en 9 chantuns

La premia media per ina persuna creschida (375.40 fr.) e per giuvens creschids (265.60 fr.) s'augmenta levet en cumparegliaziun cun l'onn passà, numnadamain per 0,4%. La premia per uffants perencunter sa sbassa per 0,1% sin 99.70 fr.

En ils chantuns AG, AI, AR, NE, OW, SH, SZ e ZH èn las adattaziuns en media sut u tar 0%. En 10 chantuns (tranter auter er en il Grischun) è l'augment tranter 0 ed 1% ed en ils set chantuns restants (BL, JU, LU, NW, TG, TI e VS) è l'augment sur 1%.

Tge munta quai per il Grischun?

Las premias da l’assicuranza da malsauns pon variar tenor model e franschisa elegida e tenor vegliadetgna.

Las premias medias dal 2021 per las Grischunas ed ils Grischuns cumpareglià cun l’onn actual e tenor gruppa:

Creschids (a partir da 26 onns): 325.60 fr. – 0.40 fr. dapli

(a partir da 26 onns): 325.60 fr. – 0.40 fr. dapli Giuvens creschids (19-25 onns): 238.70 fr. – 2.60 fr. dapli

(19-25 onns): 238.70 fr. – 2.60 fr. dapli Uffants (0-18 onns): 87.80 fr. – 0.10 fr. pli pauc

Effects da la pandemia sin ils custs

A lunga vista mussia l'augment da las premias er l'augment dals custs en l'assicuranza da malsauns obligatorica, scriva il BAG. Las premias per il 2021 vegnian calculadas uschia ch'ella pon cuvrir ils custs stimads l'onn 2021. Il mument na sa laschian anc betg eruir ils effects da la pandemia da Covid-19 per l'onn 2020. I dettia anc memia bleras malsegirezzas.