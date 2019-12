Sco la AVS sto er il provediment professiunal, la segunda pitga dal provediment per la vegliadetgna, vegnir refurmà. Ils partenaris socials han preschentà la stad in cumpromiss. Quel ha il Cussegl federal uss tramess en consultaziun.

Punct central da la refurma planisada è, che la tariffa da conversiun minimala vegniss sbassada da 6,8% sin 6,0%. Cun quest pass giessan 12% da la renta a perder.

Fatg è dentant, che las empermischuns da renta actualas na pon strusch pli vegnir finanziadas. Las raschuns per quai èn la durada da vita pli lunga sco er ils retgavs pli pitschens. Perquai ston ozendi pliras milliardas francs per onn vegnir repartidas aifer la segunda pitga.

Supplement per vita duranta

Enfin uss han las partidas sanestras cumbattì cun success gia dus sbassaments da la tariffa da conversiun. Ch'ils sindicats van questa giada d'accord cun la proposta, ha da far cun ina fatschenta en cuntrapart: Uschia duain retschaviders d'ina renta da cassa da pensiun survegnir per vita duranta in supplement da renta.

Per las emprimas tschintg annadas da rentiers novs munta quel a 200 francs, per las proximas tschintg annadas 150 francs e lura 100 francs. Persunas cun pajas bassas e plazzas parzialas profiteschan directamain da questa mesira. Finanzià vegn quest supplement cun ina contribuziun da 0,5% sin las pajas da fin a 853'200 francs ad onn.

Il Cussegl federal ha tramess il cumpromiss dals sindicats senza midaments en la consultaziun. Quella dura fin ils 27 da mars 2020. Entrar en vigur pudess la refurma il 2023.

