Cassis, Moret & Modet

Ussa èn els uffizials, ils candidats da la PLD per il sez en il Cussegl federal. Ignazio Cassis, Isabelle Moret ed Pierre Maudet vulan succeder a Didier Burkhalter. Il Tessinais, la dunna u il shooting star da Genevra – tgi fa la cursa?

Curt suenter mesanotg ha la PLD Svizra communitgà ses candidats per il Cussegl federal. Tut ils trais candidats èn da la Svizra latina. Il nov cusseglier federal u la nova cussegliera federala vegn elegida ils 20 da settember.

Ignazio Cassis

Il Tessinais da 56 onns è dapi l'onn 2007 cusseglier naziunal. Sia spezialitad è en emprima lingia il sectur da sanadad, quai era perquai ch'el è medi. Ignazio Casis è il schef da fracziun da la PLD.

Isabelle Moret

Dapi 11 onns è Isabelle Moret en il Cussegl naziunal per il chantun Vad. Ella è politicra, advocata e mamma. Engaschada è la dunna da 46 onns - sco era Ignazio Cassis - en il sectur da la sanadad. Dentant metta ella era paisa sin la politica sociala.

Pierre Maudet

Il candidat da Genevra è cun 39 onns il pli giuven en la runda. Cumenzà ha el dentant gia baud a far politica: Cun 15 onns ha el fundà il parlament giuven da Genevra. Cun 21 è el vegni elegì en il parlament da Genevra e cun 29 en la regenza. Sia fermezza è la politica da segirezza.

Tgi ha tge schanzas?

Ignazio Cassis vala sco favurit: En Chasa federala a Berna vegn gia discurrì che Cassis saja tant sco tschernì. Per l’ina perquai ch'ins enconuschia el sco politicher e per l’autra perquai ch'el saja tessinais. Dapi bundant 20 onns n'han ils Tessinais gì nagin cusseglier federal pli.

In crap da stgarpitsch pudessan esser sias relaziuns aifer il sectur da sanadad: Cassis ha plirs mandats tar cassas da malsauns e vegn perquai savens crititgà ch'el saja in lobist da quellas.

Dentant era las dunnas han in dretg sin il sez. Cunquai creschan las schanzas per Isabelle Moret. Dapi Elisabeth Kopp (il 1989) n'è nagina dunna liberaldemocratica pli stada en il Cussegl federal. Dà fieu a la discussiun da dunnas ha era la cussegliera federala Doris Leuthard: Ella ha annunzià da sa retrair il pli tard l’onn 2019. Per sia successiun fan il mument be nums dad umens la runda - uschia che las dunnas fissan sutrepreschentadas. Isabelle Moret pudess egualisar en il Cussegl federal questa mancanza.

Isabelle Moret ha dentant era in handycap: Era il cusseglier federal Guy Parmelin deriva dal chantun Vad. E blers politichers èn sceptics vers dus cussegliers federals dal medem chantun - schegea ch'era Simonetta Sommaruga e Johann Schneider-Ammann derivan omadus dal chantun Berna.

Las pli paucas schanzas sin il sez ha Pierre Maudet. Ses dischavantatg è ch'el n'ha anc mai fatg politica sin livel naziunal. Ma forsa e quai era precis sia schanza.

Lunga via enfin l'elecziun ils 20 da settember

Tge candidats che la Partida liberaldemocratica propona propi per l'elecziun decida ella l'emprim da settember. La presidenta Petra Gössi ha adinà pledà per pliras candidaturas - i vegn spetgà che la PLD sa decidia per dus nums.

Ils candidats ston lura sa preschentar en uschenumnads "hearings" a las fracziuns da la Chasa federala. L'Assamblea federala (ils 246 commembers dal Cussegl naziunal e dal Cussegl dals chantuns) elegian lura ils 20 da settember il nov cusseglier federal u la nova cussegliera federala.

Didier Burkhalter sa retira sin la fin d'october, suenter esser stà 8 onns en il Cussegl federal.

RR actualitad 08.00