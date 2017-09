Cassis vinavant favurit

Cun il cler signal da la PPS a favur dad Ignazio Cassis creschan sias schanzas da daventar nov Cusseglier federal.

RTR: La PPS ha declerà ch’ella favuriseschia il candidat Ignazio Cassis. Co è quai da declerar?

Adrian Camartin: La preferenza per Cassis n’è per mai nagina surpraisa. Adrian Amstutz, il schef da fracziun ha detg che la PPS respectia la concordanza, elegia pia in dals trais candidats uffizials dals liberaldemocrats. Ultra da quai saja era temp che la Svizra italofona survegnia puspè ina vusch en la regenza. Tut quai tschantscha per Cassis ed augmenta natiralmain sias schanzas. La fracziun da la PPS dumbra gie 74 commembers ed è uschia la pli gronda fracziun en il Parlament federal. Mo i dat anc in'autra raschun che declera il sustegn da la PPS. Cun Ignazio Cassis spera ella da midar la constellaziun el Cussegl federal.

RTR: Co è quai da chapir?

Las ideas da la PPS han savens grev da chattar ina maioritad en il Cussegl federal. Per exempel cura ch'i va per las relaziuns cun l’exteriur ni era per dumondas da l'armada hai savens dà ina maioritad center-sanestra. Berset, Sommaruga, Leuthard e Burkhalter cunter ils cussegliers federals Schneider-Ammann, Parmelin e Maurer. Cun in cusseglier federal Ignazio Cassis spera la PPS ussa da midar quai a lur favur.

Mo quai fan els - tenor mes giudicat - il quint senza l'ustier. Ignazio Cassis n’è betg in hardliner. En dumondas da la societad è el in classic liberal che defenda per exempel era la legalisaziun da drogas sco cannabis ni cocain.

RTR: La fracziun da la PPS ha pia prendì cleramain posiziun. Tschellas duas fracziuns, quella dals cristiandemocrats e quella dals Verds vulan spetgar cun ina decisiun enfin l'autra emna. Resta la cursa pia anc dal tut averta?

Na, lez na pon ins betg dir. Malgrà ch'ils verds e la PCD na vulan anc dir nagut datti schon era signals en tge direcziun ch'i pudess ir.

Tar ils Verds che dumbran 13 deputads en il parlament frunta Isabelle Moret, malgrà ch'ella è ina dunna, sin sceptica. Ideologicamain è Pierre Maudet pli datiers ad els. Ed era Cassis haja signalisà ch'el saja era averts per ideas verdas.

Tar la PCD haja il genevrin Pierre Maudet fatg ina bun'impressiun, hai jau udì. D'autra vart è dentant vegnì crititgà ch'el saja memia dominants ed era in pau in risico. Ins na sappia betg uschè endretg tge effect che sia elecziun pudess avair. Ignazio Cassis dentant saja enconuschents en il parlament e sias posiziuns sajan transparentas. Ina buna part dals 43 parlamentaris da la PCD vegn perquai a sustegnair sia candidatura, quai era per puspè dar ina vusch als italofons.

RTR: Tut ensemen tuna quai sco sche Cassis è gia tant sco elegì?

Uschè segir n’è quai anc betg. Decisiv vegn ad esser quantas vuschs che Cassis survegn en l'atgna fracziun. Sch'ina maioritad da la PLD votescha per el, ensemen cun la PPS, parts da la PCD ed autras partidas dal center - lura ha il proxim cusseglier federal num - Ignazio Cassis.

RR actualitad 07:00