Il Cusseglier federal Ignazio Cassis vul stgaffir in Cassis haja preschentà ideas correspundentas al Cussegl federal, ha confermà la presidenta da la Confederaziun Doris Leuthard en in'intervista cun il «Sonntags-Blick». Sche quellas ideas vegnan realisadas n'è anc betg cler.

Il minister da l’exteriur Ignazio Cassis duai avair preschentà al Cussegl federal informal in plan per la creaziun d’in secretariat statal per dumondas da l’Europa.

Quai ha ditg la presidenta da la Confederaziun, Dorits Leuthard, en in’intervista cun il «Sonntags-Blick».

Leuthard sezza ha il giavisch davart ina votaziun dal pievel fundamentala davart las relaziuns cun l’Uniun europeica.

Staatssekretariat für Europa?

Tenor Doris Leuthard saja quella centrala per la Svizra damai che duas terzas dal volumen da commerzi vegnia realisà cun l'UE. La via bilaterala saja fitg impurtant per sviluppar e francar el. Ins stoppia savair en tge direcziuns ch'ins giaja. La Svizra dovria in mecanissem e relaziuns regladas cun l'Uniun europeica. «Quai impediss era tals gieus politics sco nus avain al mument».

RR novitads 16:00