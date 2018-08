Mintga di emprovan hackers dad attatgar ils sistems dad IT dad infrastructuras da firmas svizras. Perquai ha l’Uffizi federal per il provediment economic dal pajais (BWL) preschentà oz mesiras per in standard minimal per la segirezza da cyber.

Per ch’il provediment da l’infrastructura svizra – ch’è da grond’impurtanza per il funcziunar da noss pajais po vegnir segirà – duai vegnir auzà il nivel da la protecziun da l’infrastructura da telecommunicaziun ed informatica da quellas interpresas.

Sensibilisar tut ils acturs

Las mesiras cha la Confederaziun ha preschentà, duajan oravant tut proteger meglier ovras electricas, ospitals, firmas da transport ed ils responsabels per l'aua da baiver. Però ils standards duajan era esser in mussavia per firmas pitschnas e mesaunas.

En 13 differentas branschas ha l’Uffizi federal per il provediment economic dal pajais analisà ils ristgs – en tut ha el elavurà passa 100 propostas. La finamira è era da spezialisar las mesiras tut tenor branscha.

