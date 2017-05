CD cun datas da clients da la CS

La Svizra survegn ina gronda part da l’onurari ch’il Bundesland Nordrhein-Westfalen ha pajà per in disc cumpact cun datas da clients da la Credit Suisse. Quai ha decis il tribunal federal.

Il ministeri da finanzas dal Bundesland NRW aveva avant 5 onns pajà 2,5 milliuns euros per quest disc cumpact. Las datas aveva in Austriac furnì ch’aveva lavurà ensemen cun in emploià da la banca svizra. Perquai che l'Austriac aveva survegnì quels raps d' ina fatschenta illegala, ha la confederaziun pudì confiscar ils daners.

Quest cas stat er en connex cun l’affera da spiunadi che procura per dissonanzas diplomaticas tranter la Svizra e la Germania. Sco il «Tages-Anzeiger» scriva, hajan ils dus stadis entant suttascrit ina cunvegna che scumondia da spiunar tar il vischin. Ina conferma uffiziala da questa cunvegna na datti però betg.

RR novitads 12:00