CDFS - 30 onns convenziun dals dretgs da l'uffant

Dapi 30 onns datti la convenziun per ils dretgs da l'uffant da l'ONU, motiv da far festa. Envidà ha la Conferenza dals directurs chantunals per fatg socials CDFS ina delegaziun d'uffants ord tuttas regiuns da la Svizra.