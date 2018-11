Tenor la cussegliera federala Doris Leuthard ignorescha in tal stop però ils basegns da la populaziun e da l'economia sco er differenzas chantunalas e regiunalas. Cun la lescha revedida davart la planisaziun dal territori che saja vegnida acceptada avant tschintg onns haja il pievel gia decis mesiras pli severas tar la construcziun dischordinada, uschia Leuthard.

Las mesiras da la revisiun da la lescha da la planisaziuns dal territori mussan gia effect. Nus na duvrain betg ina tala iniziativa radicala.

Cuntrari al Cussegl federal argumenteschan ils iniziants. Per ils giuvens verds n'han l'iniziativa da segundas abitaziuns e la revisiun da la lescha davart la planisaziun dal territori betg l’effect giavischà. La construcziun dischordinada na vegnia betg fermada cun quellas mesiras.

Tge vul l'iniziativa Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legenda: Keystone L'iniziativa è vegnida inoltrada ils 21 d’october 2016 cun 113'216 suttascripziuns valaivlas. Ella prevesa che las zonas da construcziun na vegnan betg pli extendidas. Novas zonas da bajegiar duai quai be dar, sch'ina surfatscha da la medema dimensiun e cun ina qualitad da terren cumparegliabla vegn prendida ord la zona. Qua tras duessi esser pussaivel da cultivar il terren da bajegiar existent a moda pli effizienta. Plinavant prescriva l’iniziativa reglas davart in svilup dals abitadis a l’interiur, quartiers persistents e davart il bajegiar ordvart la zona da bajegiar.

Planisaziun dal territori duai restar tals chantuns

L’iniziativa prevesa che terren da bajegiar pudess vegnir cumpensà sur ils cunfins dal chantun ora. Vul dir, sch'i vegn dà liber ina zona da construcziun, pudess quella per exempel vegnir cumpensada a Basilea. Per Doris Leuthard fiss quai in «no go».

Betg mo per ils chantuns vesa la cussegliera federala in problem cun l'iniziativa, era per abitantas ed abitants. Ils tschains creschissan probablamain, di Leuthard.

Per il Cussegl federal è quella iniziativa in'iniziativa memia ristganta che na fa betg da basegn. Per ils iniziants in’iniziativa urgenta che duai segirar terren che vegn tenor els sguazzà cun la situaziun dad ozendi.

