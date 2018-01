Chadaina da Fortuna ha gidà dapli en Svizra

La Chadaina da Fortuna è sa concentrada l'onn 2017 pli fitg sin l'agid en Svizra. Tenor l'organisaziun d'agid haja ella sustegnì 37 organisaziuns che s'engaschian per giuvenils en miseria e migrants minorens betg accumpagnads.

Tut en tut sajan passa trais milliuns francs vegnids investids en 39 projects. Percunter haja la Chadaina da Fortuna stritgà l'agid per cas singuls.

Agid per Bondo è stà exemplaric

Cunzunt ha la Chadaina da Fortuna era menziunà la gronda solidaritad cun il vitg da Bondo. Ins haja rimnà 5,9 milliuns per Bondo. Ultra da quai ha la fundaziun rimnà passa 19,1 milliuns francs cunter il fomaz en l'Africa e 4 milliuns per ils Rohingya en il Bangladesch.

Sfidas per l'onn 2018

La Chadaina da Fortuna quinta per l'onn 2018 onn cun pliras sfidas. L'emprima saja l'iniziativa No Billag. Sco i stat en la bilantscha da l'onn periclitass in gea a l'iniziativa che vul abolir las taxas da radio e televisiun la collavuraziun cun la SRG ed uschia era l'avegnir da la Chadaina da Fortuna.

