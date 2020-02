L’onn passà ha l’ovra d’agid investì varga 29 milliuns francs en projects en 37 differentas naziuns. Da quai èn 5 milliuns vegnids investids en Svizra, tranter auter per la reconstrucziun da Bondo suenter las bovas e per uffants ch’èn unfrendas da violenza a chasa.

Ils uffants èn stads en il center da las donaziuns il 2019. Sin l'entir mund ha la Chadaina da fortuna investì en la segirtad per uffants, en lur sanadad ed era lantschà projects per porscher ina meglierà scolaziun.

Varga 230 projects

Tranter auter ha l’ovra d’agid sustegnì ils pertutgads dal tsunami en l’Indonesia, da la guerra en il Jemen ed era dal stemprà «Idai» a Mosambic.

Novs meds digitals

Cun la donaziun per dunnas en crisas emblidadas ha la Chadaina da fortuna testà novs meds digitals per dar donaziuns. Uschia vulan els cuntanscher meglier glieud giuvna ed era sensibilisar els per problems umanitars.

