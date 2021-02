In onn sut l'ensaina da la pandemia

La solidaritad è stada gronda il 2020: Tar la pli gronda e lunga rimnada da donaziuns per la populaziun svizra dapi il 2005 èn vegnids ensemen 43 milliuns francs. Ulteriurs 9 milliuns francs ha la fundaziun survegnì per gidar ad ulteriuras unfrendas da la pandemia en l'entir mund. Tut en tut ha la fundaziun rimnà ensemen cun la SRG SSR e medias privatas 64,5 milliuns francs per projects d'agid sin l'entir mund.

65% da tut las donaziuns ch'èn vegnidas impundidas èn idas a favur da persunas basegnusas en Svizra. L'onn passà ha la Chadaina da fortuna tenor atgnas indicaziuns sustegnì 409 projects da lur ovras d'agid da partenadi.

