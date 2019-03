La Chadaina da Fortuna organisescha in'acziun da solidaritad per las unfrendas da la guerra en il Jemen. Fin uss èn 3’103'017 francs vegnids ensemen en l'entira Svizra, a Cuira è vegnì rimnà 67'068 francs. Ils telefons a Cuira han stgalinà 366 giadas.

Passa 3 miu. francs per las unfrendas da la guerra en il Jemen

La directura da RTR Ladina Heimgartner è era stada en acziun per las unfrendas da la guerra en il Jemen.

Er Martin Candinas (davos) ha gidà da rimnar per la Chadaina da fortuna.

Cun ils daners sustegna ella las ovras d'agid partenarias che gida a la populaziun civila al lieu. Quella patescha surtut da mancanza da provediment medicinal e mangiativas.

La Chadaina da Fortuna ha mess gia avant il di da solidaritad a disposiziun in milliun francs per agid d'urgenza a las unfrendas da la guerra en il Jemen. En il pajais arab regia dapi quatter onns ina guerra civila. La situaziun umanitara saja fitg precara, scriva l’organisaziun d’agid.

Organisaziuns partenarias gidan gia

Cunquai che be anc la mesadad dals ospitals èn en funcziun, tgiran las organisaziuns partenarias blessads en centers da sanadad u en tendas en la vischinanza dals territoris da conflict. Uschia èsi pussaivel da gidar pli svelt. Las organisaziuns gidan er a dunnas en speranza ed a var 1,8 milliuns uffants che pateschan dad alimentaziun manglusa.

Far donaziuns

Tenor l’autcumissariat da las Naziuns Unidas per ils fugitivs UNHCR èn bunamain quatter milliuns persunas en fugia. Radund 24 milliuns umans dovrian agid umanitar. Donaziuns per il Jemen pon vegnir fatgas online u via conto da posta.

Gidar Sur il conto postal 10-15000-6 (remartga «Jemen»). Formulars da pajament datti sin posta.

Ubain cun pajament direct online. , il link avra en ina nova fanestra

Durant il di da donaziuns èsi pussaivel d'annunziar donaziuns sin il numer da telefon 0800 87 07 07.

Voluntarias e voluntaris han prendì encunter durant tut il di donaziuns en las unitads d’interpresa da la SRG SSR a Turitg, Cuira, Lugano e Genevra. Ina da las centralas da la collecta da telefon è endrizzada tar RTR a Cuira.

Organisaziun che rimna las donaziuns Chadaina da fortuna , il link avra en ina nova fanestra

