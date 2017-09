Chadaina da Fortuna rimna per ils Rohingya

La Chadaina da Fortuna endrizza in conto da donaziun per la minoritad muslima ch'è fugida dal Myanmar en il Bangladesch.

Per gidar ils Rohingya La varianta simpla è dad ir sin la pagina d'internet www.glueckskette.ch Era cun la app «Swiss Solidarity» pon vegnir fatgas donaziuns.Medemamain sin il conto da posta 10-15000-6 cun l'avis «Rohingya» Ils cedels da pajament per la Chadaina da Fortuna pon ins chattar sin mintga uffizi postal.

Plirs tschientmilli Rohingya èn fugids dal Myanmar en il pajais vischin dal Bangladesch. La situaziun umanitara en ils champs da fugitivs saja catastrofala. Pliras organisaziuns d'agid sajan al lieu per reparter rauba d'agid.

Per gidar ils blers Rohingya en miseria appellescha la Chadaina da Fortuna da far donaziuns. Da far donaziuns è pussaivel da tut temp. Donaziuns pon vegnir fatgas sin la pagina d'internet da la Chadaina da Fortuna www.glueckskette.ch . Medemamain sut il conto da posta 10-15000-6 cun la remartga «Rohingya».

