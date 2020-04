Cun quest'acziun vul la Chadaina da Fortuna sustegnair las persunas che crudassan uschiglio tras las raits da noss sistem social. Plinavant duain persunas e lur famiglias che pateschan da las consequenzas economicas, socialas e da sanadad pervi da la pandemia da corona er profitar da l'agid direct.

Far donaziuns pudais Vus: online sut: www.glueckskette.ch

per e-banking sin il conto postal: 10-15000-6, cun la remartga «coronavirus»

La Chadaina da Fortuna ha supplitgà da far las donaziuns online. Tgi che n'ha betg gì la pussaivladad da duvrar ils chanals online, ha era pudì far sia donaziun per telefon sut il numer 0800 87 07 07. Quests telefons n'èn però betg vegnids respundids da voluntaris, mabain da collavuraturs dad in call-center extern.

Acziun speziala #SwissSolidarityChallange

A chaschun dal di da solidaritad naziunal hai dà ina chadaina da solidaritad sin Facebook ed Instagram. I valiva da far in curt video cun in messadi da solidaritad. Parter quel cun #SwissSolidarityChallenge.

Mo trais pass per far il video Scrivai sin in palpiri in pled u in emoji d’engraziament, amicizia u solidaritad e faschai ord quel ina culla da palpiri. Ponderai in messadi da solidaritad, p.ex. in grazia fitg a persunas en voss conturn (amis, partenari, postin, medi) Laschai bittar a Vus questa culla da palpiri e mussai co che Vus pigliais quella en il filmin. Lura schai il messadi directamain en la camera. Smugliai il palpiri puspè tar ina culla e bittai questa ord il maletg dal video. Partai il video sin Facebook u Instagram cun quest messadi sin #SwissSolidarityChallenge

Per mintga messadi ha in'interpresa dà 5 francs a la Chadaina da Fortuna per gidar ils pli flaivels en Svizra.

L'idea era da metter ses text en in post da Facebook u Instagram e cuntinurar la chadaina cun nominar ulteriuras 3 persunas.

Repartiziun dals daners

Per decider nua ch'ils daners vegnan la finala investids, vegn installada ina cumissiun d'experts. Cun quai vulan ins evitar che l'agid sa cruscha cun quel dal stadi. Pia ch'ils ins profitassan duas giadas ed auters insumma betg.