Chamonas dal Club alpin svizzer èn stadas dumandadas

Cun 317'000 pernottaziuns han ellas registrà 4,3% dapli pernottaziuns che l'onn 2015. Cunzunt durant la stagiun d'enviern sajan las pernottaziuns s'augmentadas, quai ha communitgà il club.

En Svizra èn vegnidas registratas durant l'enviern 67'000 pernottaziuns, pia 6,9% dapli che la perioda da l'onn avant. L'enviern saja stà il segund chaud dapi l'entschatta da las mesiraziuns il 1864.

In zic pli pauc è il dumber da las pernottaziuns creschì durant la stad. Pervi dal zercladur bletsch e cun aura plitost mala haja la stagiun cumenzà en blers loghens in pau pli tard. Ch'i ha tuttina dà in augment saja d'engraziar sur tut a l'aura chauda e bela da mez avust enfin mez settember.

Cun las 152 chamonas ha il Club alpin fatg l’onn passà ina svieuta da 7,4 milliuns francs. Quai è in plus da 4,5% cumpareglià cun l'onn avant. Per nutriment hajan ils giasts paja 20 milliuns francs, quai ch'è in plus da 4,7%.

