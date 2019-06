Il Cussegl federal vul dapli sustegn finanzial per champs da sport. Cun quai vul ins evitar ch'i dat adina pli paucs champs da sport obligatorics organisads da las scolas. Quai scriva il Cussegl federal en in rapport ch'el ha fatg sin incumbensa dal cusseglier naziunal grischun Duri Campell. Uschia duai il support finanzial da la Confederaziun vegnir augmentà da 7.60 francs per di e persuna sin maximal 16 francs.

Jau sun fitg cuntent cun l'auzament. Dentant avess jau in zic critic, ch'il credit da giuventetgna e sport na duai betg vegnir augmentà.

Il signal ch'il Cussegl federal dat cun questa decisiun è tenor Campell fitg impurtant per l'avegnir dals champs da sport.

Avant dus onns aveva il Tribunal federal decis che scolas dastgan pretender dals geniturs maximal 16 francs per di per champs obligatorics. Questa decisiun aveva sveglià la tema tar Campell che champs da sport vegnian stritgads ord motivs da spargn. Tenor la regenza èn quels champs dentant da gronda impurtanza per il svilup e la socialisaziun d’uffants. Quai ch'il Cussegl federal ha era confermà.

Finanziaziun tras credit per giuventetgna e sport

Avert resta anc cura ch'i dat dapli daners per ils champs. L'augment duai numnadamain vegnir finanzià or dal credit per giuventetgna e sport. Quel na vegn dentant betg augmentà. Tenor la regenza duain però novs meds vegnir libers tar il credit per la finanziaziun.

