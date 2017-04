Chanal Aara-Hagneck cuntrada da l'onn 2017

La Protecziun da la cuntrada svizra SL ha nominà la regiun enturn il chanal Aara-Hagneck en il chantun Berna sco cuntrada da l'onn 2017.

Là hajan ins cumbinà producziun d'electricitad e protecziun da la cuntrada a moda exemplarica. Il premi è dotà cun 10’000 francs.

Tenor la SL hajan las ovras electricas BKW ed ESB sanà ils davos onns tut ils quatter implants electrics da flum. Uschia saja la producziun d'electricitad creschida e latiers haja il chantun Berna sanà il chanal e quatras meglierà la protecziun cunter auas grondas.

Cun questas sanaziuns hajan las duas interpresas ed il chantun Berna fatg «impurtantas revalitaziuns per la natira e cuntrada», quai tenor la communicaziun da SL. Il project saja ultra in model per in sper l’auter cun diever intensiv e gronda valur da protecziun.

Il premi vegn surdà ils 6 da matg sin l'arela da l'ovra idraulica Hagneck.

