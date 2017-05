Chanaster per Engler: Cussegl federal propona «na» a sia moziun

Il cusseglier dals chantuns Stefan Engler (GR/PCD) vuleva rinforzar la politica da linguas sin livel federal cun ina cumissiun extraparlamentara per dumondas linguisticas.

Tenor la moziun Engler tgirass la cumissiun l’encletga ed il barat tranter las cuminanzas linguisticas e cussegliass il Cussegl federal en tut las dumondas linguisticas sin livel federal. Da rinforzar la politica da linguas sin livel federal saja er impurtant – na l’ultim er pervi da las discussiuns davart tgeninas linguas estras emprender en chantuns da la Svizra tudestga.

Cussegl federal: Linguas gea, cumissiun na

Er per il Cussegl federal èn las linguas e l’encletga fitg impurtantas. En sia communicaziun en chaussa scriva el dentant in gievgia, ch’ina cumissiun extraparlamentara na saja betg il dretg instrument per rinforzar la politica linguistica federala.

Il Cussegl federal argumentescha da refusar la moziun perquai che l’administraziun federala na dovria nagin sustegn linguistic u sappia, nua ir per quel. En pli haja decidì il Cussegl naziunal, da vulair reducir la cifra da talas cumissiuns.

