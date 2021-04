Il chantadur da la Svizra franzosa Patrick Juvet è mort en la vegliadetgna da 70 onns. Quai ha confermà ses management envers l’agentura da novitads AFP. El saja vegnì chattà mort en in’abitaziun a Barcelona. La raschun da la mort na saja anc betg enconuschenta.

Juvet è naschì il 1950 a Montreux. El ha represchentà la Svizra al Eurovision Song–Contest dal 1973. Là ha el chantà la chanzun «Je vais me marier Marie». Hits ils pli enconuschents dad el è stads il disco-hit «I Love America» u la chanzun «Where Are the Women», per franzos «Où sont les femmes».